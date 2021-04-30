Двоих жителей Комсомольска арестовали в Новороссийске за вандализм

Комсомольчан арестовали за вандализм Фото: Михаил ФРОЛОВ

В дежурную часть Управления МВД России по Новороссийску поступило заявление от местных жителей о том, что на фасадах домов и учреждений города обнаружены рисунки и надписи. Их авторами оказались двое гостей города у Черного моря из Комсомольска-на-Амуре. Оказалось, что молодые люди любят не только порисовать на стенах, но и пошуметь. Как сообщили соседи комсомольчан в Новороссийске, ребята не стеснялись в своей речи использовать нецензурную брань и выкрикивать все, что пришло в голову, с балкона многоэтажки.

Двоих 21-летних парней из Города юности арестовали на семь суток по статье 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство». По факту повреждения городского имущества проводится проверка.