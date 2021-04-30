В Хабаровском крае начнут диагностировать колоректальный рак

В Хабаровском крае начнут диагностировать рак кишечника на ранних стадиях. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

Сегодня, 30 апреля, министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко подписал трехстороннее соглашение с ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих», минздравом России и компанией «Олимпас Москва». Теперь в Хабаровском крае начнется масштабная программа по ранней диагностике рака кишечника.

- Мы начинаем исследования с двух промышленных предприятий Комсомольска-на-Амуре: авиационного и нефтеперерабатывающих заводов. Уже проведены встречи с руководством предприятий, работниками. Отработана схема диагностики. Она будет поэтапной. Если будут обнаружены пациенты с патологиями, их направят на не инвазивные эндоскопические вмешательства. В группу обследуемых попадут сотрудники в возрасте 45 лет и старше. Это потенциальная группа риска, - сказал Юрий Бойченко.

Специалисты уже прошли специальные курсы повышения квалификации и готовы приступить к работе. Программа будет считаться успешной и реализованной в полном объеме в случае, если на промышленных предприятиях результат окажется результативным.