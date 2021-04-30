Погода 1 мая: в Хабаровске дождя не ожидается

Днем столбик термометра покажет 12-14 градусов со знаком плюс Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Недолго жители Хабаровского края радовались теплым денькам. С небольшим перерывом в регион вновь возвращается ветер. Особенно ощутимо влияние непогоды будет в Ванинском и Советско-Гаванском районах, где ночью порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Сопровождаться ветер будет дождем и мокрым снегом, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков.

В Хабаровске тем временем осадков не ожидается. Ночью столбик термометра покажет +1+3 градуса, днем - 12-14 градусов со знаком плюс. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду.

На юге края существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха будет в пределах -2+3 градуса, днем - 11-16 градусов выше ноля. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду.

В центре региона (за исключением Ванинского и Советско-Гаванского районов) также существенных осадков не ожидается. Ночью воздух прогреется до -4+3 градусов, днем - от +3 до +15 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 2-14 метров в секунду.

Север края местами охватят мокрый снег и дождь, в Охотском районе - без осадков. Температура ночью от -6 до +2 градусов, днем - от -2 до +9 градусов. Ветер восточный, северо-восточный 4-13 метров в секунду.

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