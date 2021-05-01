Голубоглазый мужчина в резиновых тапках ехал с хутора и без вести пропал в ЕАО

оследний раз мужчину видели в синей кофте и трико. Фото: ПСО «ЛигаСпас»

В Еврейской автономии разыскивают 32-летнего мужчину. Данил Геннадьевич Шипилов ехал с хутора в сторону села и исчез при невыясненных обстоятельствах. Мужчину разыскивают полиция и волонтеры.

Данил Шипилов пропал в ночь с 19 на 20 апреля. Мужчина, по предварительной информации, ехал с хутора в сторону села Песчаное (Смидовичский район). До сих пор Данил не выходит на связь, о его судьбе ничего неизвестно.

У Данила Шипилова рост примерно 170 сантиметров, голубые глаза. Последний раз мужчину видели в синих кофте и трико, футболке в сине-серую полоску. На ногах - черные резиновые тапки. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛигаСпас».

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении Данила, позвонить по телефонам: +7 914 190 12 17; +7 914 167 37 77; 112.

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