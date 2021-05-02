Погода 2 мая: в Хабаровске усилился ветер и упала температура Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Погода в эти праздничные дни решила подпортить настроение хабаровчанам. Вчера, 1 мая в городе был достаточно сильный ветер, а сегодня, 2 мая он еще усилится. Порядка 13 метров в секунду будет его скорость, при этом ветерок отнюдь не теплый. По информации ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, по всему региону сегодня не очень-то характерная погода для первых майских дней.

- Синоптики прогнозируют ухудшение метеорологической обстановки. В восточных районах края, в частности в Ванинском и Совгаванском, ветер порывами до 20 метров в секунду, при этом здесь пройдет дождь и мокрый снег, - рассказали в МЧС.

В Хабаровске существенных осадков не ожидается. Южные районы Хабаровского края тоже без осадков, чуть теплее, чем в краевой столице – до +12 градусов. но ветер такой же мощный. Центральные районы – дождь и снег, воздух прогреется до +13 градусов, порывы ветра до 20 метров в секунду. Северная часть края тоже получит порцию осадков в виде мокрого снега и дождя. Здесь холоднее всего, днем лишь до +8 градусов. Ветер до 13 метров.

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