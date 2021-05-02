Коронавирус забрал еще одну жизнь в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В госпиталях Хабаровского края 294 человека проходят лечение от ковида. Еще 1434 – лечатся на дому. Коронавирусная пандемия продолжается в регионе, инфекция забрала еще одну человеческую жизнь за прошедшие сутки, 1 мая. На данное время врачи наблюдают и оказывают всю необходимую помощь троим пациентам, которые пребывают в тяжелом состоянии. Один из них подключен к аппарату искусственного вентилирования легких. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

- За прошлый день в регионе зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусом, выписано по выздоровлению – 34, - отметили в минздраве. – всего в регионе функционируют 445 ковидных коек, причем свободными остаются 151.

В крае продолжается массовая вакцинация населения. на майские праздники прививочные пункты организованы у храмов. В аэропорту Хабаровска открылся пункт вакцинации.

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