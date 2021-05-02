Хабаровчане прививались от коронавируса прямо на площади Ленина во время фестиваля Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Фестиваль фестивалем, а о здоровье позаботиться нужно, тем более, если это бесплатно. Хабаровчане вчера, 1 мая прямо во время фестиваля на площади Ленина посещали мобильные передвижные пункты автопоезда «Здоровье». Всего обследование прошли порядка 90 человек, а примерно 20 жителей поставили прививку от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Сегодня, в православный праздник Пасхи, мобильные прививочные пункты встали близ храмов, соборов и приходов. В частности, это Комсомольская площадь, площадь Славы, храм Покрова Пресвятой Богородицы и возле приюта «НочлежХа». Здесь поставить прививку может каждый желающий, - добавили в правительстве.

Хлебопеки в этот день будут угощать каждого привившегося от инфекции выпечкой. К слову, они сами выступили с инициативой поздравить таким образом людей с праздником. Порядка тысячи имбирных пряников ждет сегодня привившихся.

Прививочные пункты проработают в центре Хабаровска весь сегодняшний день. Завтра бригада перебазируется на КДД «Русь». Расписание дальнейших передвижений пунктов есть на сайте краевого минздрава.

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