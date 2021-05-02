МФЦ будут работать с 4 по 7 мая в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае на протяжении всех выходных, за исключением праздничных дней 1,2,3, 9 и 10 мая, многофункциональные центры будут работать. У жителей региона есть возможность заняться «бумажными» делами, которые откладывались из-за занятости на работе. Как обычно в МФЦ можно заказать и получить документы, справки, оформить пособия и льготы, и обратиться за другими компетентными услугами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- С 4 по 7 мая работа будет проходить в обычном режиме, 8 мая – МФЦ открыты до трех часов дня, а с 11 мая график снова будет обычным, добавили в правительстве.

Что нельзя сделать в МФЦ в эти дни: во избежание нарушения сроков, с 30 апреля по 10 мая в центрах не принимаются заявления на оформление, замену или получение заграничного паспорта. в период с 4 по 7 мая нельзя будет зарегистрироваться по месту пребывания и жительства, по миграционному учету. За этими услугами жители могут обратиться на портал госуслуг и получить скидку 30%.

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