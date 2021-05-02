Три человека пострадали в ДТП в центре Хабаровска Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Вчера вечером, 1 мая почти в 22 часа на перекрестке улиц Карла Маркса и Московской произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали трое человек. Автомобилистка выезжала со стороны Московской и при завершении маневра столкнулась с другой машиной, которую выкинуло на тротуар ударом. В результате пострадали оба водителя и один пассажир. Все они были госпитализированы в больницу. Об этом сообщила ГИБДД по городу Хабаровску.

- Еще одна авария случилась вчера днем, около четырех часов. Нетрезвый водитель на Приморской улице не предоставил преимущества другой машине на перекрестке и столкнулся с ней. В этой аварии пострадали оба водителя и ребенок, который сидел в автокресле, - рассказали в ГИБДД.

Госавтоинспекторы призывают автолюбителей не нарушать правил дорожного движения и внимательнее относиться к своему здоровью и жизням других людей.

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