Наружной рекламы станет меньше на улицах Хабаровска -"фото Владлена Теряева"

В Хабаровске власти и бизнес-сообщество обсудили переизбыток рекламных конструкций на улицах краевой столицы и пришли к выводу, что количество баннеров надо сокращать. Основным доводом послужило нагромождение щитов, что портит общий вид улиц и нарушает архитектурное единство. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- Проблемы заключаются в перенасыщенности рынка, обилии незаконной рекламы, визуальном шуме. В городе порядка четырех тысяч конструкций, то есть предложения гораздо больше, чем спроса. Поэтому стоит рассмотреть вариант сокращения количества мест под рекламу, что приведет к повышению качества размещаемой информации и ее стоимости, - сказали в мэрии.

Бизнес-сообщество поддержало предложение по корректировке рекламной политики. Прозвучало предложение создать единый регламент размещения, и перейти на цифровые экраны. Власти города пообещали учесть все озвученные на встрече предложения.

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