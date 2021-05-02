Аграрии Хабаровского края отметят майские праздники ударным трудом в поле Фото: Правительство Хабаровского края

Аграрии Хабаровского края вынуждены в период майских каникул навалиться на работу. Из-за переувлажненности почвы посевная откладывалась, поэтому темпы необходимо оперативно нарастить. На данное время в регионе трудятся 16 предприятий в Бикинском, Вяземском, Хабаровском и имени Лазо районах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Оптимальные сроки посева пшеницы – до 10 мая, а для посева овса – до 25 мая. Площади для этих культур увеличены на 10 % по сравнению с прошлым годом, - добавили в правительстве.

В регионе поддерживают сельское хозяйство. Чтобы краю вовремя снять урожай, потрудиться придется в эти выходные дни.

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