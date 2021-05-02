Ледоход в Хабаровском крае: вода отступает от домов Комсомольского района Фото: Петр МОЛОТОВ

В Хабаровском крае специалисты МЧС и гидрологи продолжают мониторить ситуацию со вскрытием льда и ледоходом по рекам региона. так, по состоянию на утро 2 мая стало известно, что вода постепенно отступает с подтопленных участков в Комсомольском районе. Село Бельго, где была затоплена внутрепоселковые дороги и село Нижние Халбы вода выпустила из своего плена. причиной отхода воды стала дальнейшее вскрытие рек. об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- Также паводковые воды освободили пять приусадебных участков в населенном пункте Нижнетамбовское. Однако все еще подтоплен один отрезок внутрипоселковой дороги, также как и в поселке Гайтер, - добавили в МЧС.

Вода пребывает близ Ульчского района. Здесь две местные дороги оказались под водой – в Циммермановке и в Быстринске. Сегодня лед вскрывается возле Киселевки. На Циммермановке уже преодолена отметка неблагоприятного уровня, дело движется к опасному значению.

Идет процесс вскрытия у Верхнебуреинского района и Полины Осипенко. На Амуре в Хабаровске без изменений.

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