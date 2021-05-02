Человек погиб в ДТП на трассе Хабаровск – Комсомольск Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

С утра 2 мая в социальных сетях «гуляют» видеоролики с места страшной аварии. Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Хабаровск – Комсомольск. по информации из соцсетей, место аварии на 49 километре. ГИБДД по городу Хабаровску опубликовала официальную информацию – в ДТП погиб один человек.

Сообщается, что авария случилась действительно на 49 километре. автомобиль Subaru Forester выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой машиной – Toyota Allion. в результате пострадали три человека, один из них скончался на месте – пассажир второго автомобиля, водитель и пассажир первой машины госпитализированы.

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