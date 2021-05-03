Погода 3 мая: в Хабаровске небольшое потепление Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Сильный ветер не оставляет в покое Хабаровский край. И хотя температура воздуха медленно, но верно растет, ветер еще потреплет нервы жителям региона. В Хабаровске сегодня осадков не ожидается. Прогнозируется северо-восточный ветер до 12 м/с. Днем воздух города прогреется до +13 градусов. Стабильная погода сохранится и в южных районах региона. Там будет даже теплее, чем в краевой столице – до +15 градусов днем.

Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков, ощутимое ухудшение погоды коснется восточных районов края.

- В Ванинском и Советско-Гаванском районах местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер около 8-13 м/с, местами будут порыва 15-20 м/с, - рассказали в МЧС.

Жители Комсомольского района также местами ощутят порывы ветра в 15-20 м/с. Днем столбик термометра не поднимется выше +9 градусов. А в северных районах края ветер хоть и будет в границах 5-10 м/с, но температура днем поднимется лишь до +4 градусов.

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