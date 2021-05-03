В Магадане водитель устроил гонки с полицейскими и снес два автомобиля Росгвардии

В Магадане водитель устроил гонки с полицейскими и снес два УАЗа Росгвардии. Фото: скриншот с видео из соцсетей.

Сегодня ночью, 3 мая, в столице Магаданской области произошли настоящие гонки в стиле голливудских блокбастеров. Как сообщает информационное агентство Колыма.ru со ссылкой на данные пресс-службы УМВД России по Магаданской области, в 00:24 часа ночи 33-летний водитель автомобиля Дайхатсу Териос катался в районе дома №65 по ул. Пролетарская. От инспектора ДПС последовало требование об остановке. Его лихач решил проигнорировать и началось преследование. Час спустя, в 1:20 ночи, правоохранительным органам удалось остановить горе-водителя… ценой собственных автомобилей. Водитель врезался в УАЗ Патриот, принадлежащий ФГКУ ВНГ России по Магаданской области. Из-за удара Дайхатсу Териос отбросило в сторону и произошло второе столкновение с еще одним автомобилем УАЗ Патриот ФГКУ ВНГ России по Магаданской области.

За плохое поведение на дороге на водителя составили 16 протоколов. Большая часть нарушений – 11, коснулись проезда на запрещающий знак светофора (ст. 12.12 КоАП РФ). Кроме того, водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ). За отказ от требования об остановке также выписали штраф по ст.12.25 КоАП РФ. Еще два протокола составили по ст. 12.3 ч. 1 и ст. 12.37 ч. 1 КоАП РФ. Водитель не имел при себе документов, предусмотренных ПДД, а автомобиль оказался не застрахован.

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