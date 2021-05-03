Продажа льготных авиабилетов стартовала в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, полеты по краю по сниженным тарифам продлятся с 1 мая по 30 сентября. Распространяется скидка на молодых людей до 23 лет, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55. Кроме того, билеты в полцены смогут приобрести инвалиды I группы, дети с ограниченными физическими возможностями и сопровождающие их лица.

- На сегодняшний день работает несколько программ льготных перелетов, снижены тарифы на грузовые перевозки, ведется работа по модернизации и обновлению инфраструктуры аэропортов. Делаем людей ближе друг к другу, – рассказал Роман Мирошин, глава краевого минтранса.

Программа распространяется на рейсы из Хабаровска в Аян, Богородское, Комсомольск-на-Амуре, Нелькан, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Советскую Гавань, Херпучи, Чегдомын и Чумикан. Скидка действует и в обратном направлении. Билеты можно купить только в кассах КГУП «Хабаровские авиалинии» и уполномоченных агентов. На кассе необходимо представить документы, которые могли бы подтвердить льготный статус.

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