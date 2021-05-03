Михаил Дегтярев посетил производство компании Pauline. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

Накануне врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил швейные цеха хабаровской компании Pauline. В 2020 году компания завоевала второе место в номинации «Прорыв года» и третье в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» на конкурсе «Лучший экспортер Хабаровского края».

- Сегодня вы ведете работу по запуску производства новой продукции повседневного использования, в том числе одежды для дома. Правительство края продолжит оказывать содействие в продвижении продукции предприятия на внутренний и внешние рынки сбыта, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Кроме того, в прошлом году работа компании была сконцентрирована на производстве средств индивидуальной защиты. Швейный цех выпустил около 20 тысяч защитных костюмов для городских больниц Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Благодаря такой работе компании удалось сохранить коллектив и продолжить свою деятельность.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, по предложению Михаила Дегтярева компания может создать «наряд невесты» для торжественной церемонии спуска на воду корвета «Резкий» на Амурском судостроительном заводе. Этот проект сейчас обсуждается с руководством завода.

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