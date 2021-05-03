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Общество3 мая 2021 12:00

Мятный квас смогут попробовать жители Хабаровского края

Этим летом свою продукцию представят четыре компании
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Мятный квас смогут попробовать жители Хабаровского края

Мятный квас смогут попробовать жители Хабаровского края

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края, на территории региона стартовал сезон летней уличной торговли. С 1 мая в крупнейших населенных пунктах края можно приобрести квас четырех компаний: ООО «Тайга», ОАО «Горпищекомбинат», ООО «Источник», ООО «Нива».

- Предприятия подготовили широкий ассортимент кваса: окрошечный, мятный и классический хлебный. Напиток можно купить как в магазинах, так и в специализированных уличных точках. Напоминаем, что при покупке кваса на улице стоит обратить внимание на состояние торговой точки, внешний вид и наличие ценников, - подчеркнули в краевом минсельхозе.

В прошлом году жители края выпили 120 тысяч декалитров хлебного кваса.

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