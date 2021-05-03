Два пожара за сутки потушили пожарные Еврейской автономной области

Два пожара за сутки потушили пожарные ЕАО. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО.

Вчера, 2 мая, в с. Пашково Облученского района пожарные дважды выезжали на вызовы местных жителей. Инциденты произошли на ул. Лесной. Сначала в 16:33 на пульт пожарной охраны поступила информация о возгорании нежилого дома.

- Очевидцы заметили, что горит веранда дома и сообщили об этом в пожарную охрану, после чего начали самостоятельно тушить возгорание подручными средствами. На вызов прибыло шесть специалистов и две единицы техники. Работники пожарно-спасательной части № 6 и добровольной пожарной команды с. Пашково оперативно ликвидировали возгорание, тем самым избежав распространения огня на соседние строения, - сообщили в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Пострадавших нет. Однако огонь уничтожил веранду и крышу дома.

Следующий вызов был зафиксирован в 20:31 того же дня. Местные жители сообщили о возгорании другого дома на той же улице. Пожарные прибыли в прежнем составе и ликвидировали возгорание. Пострадавших также нет. Как и в первом случае у дома сгорела веранда и часть крыши.

Сейчас на местах происшествия работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Облученскому району, которые называют причиной происшествия – поджог установленного лица. Материалы переданы полиции. Ущерб устанавливается.

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