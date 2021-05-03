Погода 4 мая: в Хабаровске дождя не будет, днем потеплеет до +14 Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Отгремели первомайские праздники, впереди День победы, а это значит, что погода вновь выкинет какой-нибудь финт. Что будет к выходным твориться за окном, узнаем сегодня от Галины Брынцевой, начальника отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного УГМС, в эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск», а о погоде на сегодняшний день, 4 мая – читайте ниже.

Хабаровск пока держится в статике. Днем в городе воздух прогреется до +14 градусов. Дождя синоптики не прогнозируют. Правда ветер будет не особенно слабый – до 12 метров в секунду.

- В южных районах Хабаровского края осадков тоже не ожидается. Днем столбик термометра покажет +16 градусов. Ветер восточного направления, до 11 метров в секунду, - сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Центральные районы региона ждет неуравновешенная погода. днем от +6 до +11 градусов, но ветер может быть порывами до 18 метров в секунду. Северная часть края сегодня будет пребывать в спокойном состоянии. здесь без существенных осадков, тепло до +7 градусов, а ветер до 11 метров в секунду.

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