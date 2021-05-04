Один житель Хабаровского края умер от коронавируса 3 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае еще не закончилась коронавирусная пандемия. За минувший день, 3 мая, еще один человек скончался от этого вируса. Трое пациентов пребывают в тяжелом состоянии, из них один подключен к аппарату искусственного вентилирования легких. В общей сложности за сутки в регионе ковид диагностировали 20 пациентам. 30 человек с инфекцией справились и идут на поправку. Об этом сообщило министерство здравоохранения Хабаровского края.

- В крае сейчас развернуто 445 ковидных коек, 117 из них остаются свободными. За все время пандемии число заболевших коронавирусом достигло цифры 51753. Из них 49662 человека инфекцию смогли побороть, - добавили в ведомстве. - На данное время на лечении находятся 1708 пациентов, среди них 1380 проходят амбулаторное лечение, а 328 лежат в госпиталях.

В минувшие праздники в крае активизировалась прививочная кампания. Вакцину можно было получить в передвижных пунктах у храмов, в районах работал автопоезд «Здоровье». Сегодня, 4 мая, в краевой столице состоится встреча оперативного коронавирусного штаба. Подробности расскажет «Комсомолка».

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