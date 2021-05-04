Турнир по спортивным танцам на Кубок мэра прошел в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске вчера, 3 мая, состоялись соревнования среди дальневосточников по спортивным танцам на Кубок мэра. В краевую столицу съехались порядка 450 участников со всего ДФО - Хабаровский край, Сахалин, Приморье, Колыма, ЕАО, Амурская область. На соревнованиях ребята смогут получить новые разряды. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- Такие соревнования проводятся уже 23 раз. Организатор состязаний Юрий Корнев отметил, что пандемия внесла свои коррективы в ряды участников - их стало меньше на Кубке, в этом году не приехали спортсмены из Южной Кореи, Китая, Израиля, - отметили в мэрии.

Также Юрий Корнев добавил, что за несколько последних лет масштаб и уровень соревнований значительно повысился. Спортсмены на этом состязании могут проявить себя и подготовиться к большим соревнованиям в Сочи. В числе конкурсной комиссии - профессионал в области спортивных танцев, именитые танцоры.

В 2021 году турнир проходил лишь один день. Участники таких соревнований могут получить или повысить свои профессиональные разряды.

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