За незаконное получение пособия по безработице накажут жителя Хабаровского края Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Вяземском районе Хабаровского края к ответственности привлекают местного жителя за мошенничество при получении социальных выплат. Мужчина не оповестил центр занятости о том, что устроился на работу, и незаконно получил 13 тысяч рублей. Теперь он может отправиться в тюрьму на четыре месяца. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий участковым уполномоченным полиции установлен 40-летний ранее не судимый местный житель. Он не поставил в известность сотрудников Центра занятости населения города Вяземский о своем трудоустройстве на одном из предприятий. В результате мужчина незаконно получил денежные средства в размере порядка 13 тысяч рублей, начисленные ему в качестве пособия по безработице, - сообщает УМВД.

На данное время деньги фигурант возместил. Дело возбуждено, и теперь ему грозит до четырех месяцев заключения.

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