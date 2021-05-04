Хабаровчанин украл гараж со стиральной машиной и запчастями Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне в полицию обратился житель Хабаровска и сообщил, что его гараж похищен. Оказалось, что кроме дома для автомобиля пострадавший лишился стиральной машины и запчастей, которые хранились в боксе. Ущерб оценен в сумму более 40 тысяч рублей.

Подозреваемый «стащил» гараж эвакуатором и взял путь на пункт приема вторсырья. Все наполнение бокса мужчина распродал первым встречным. Деньги ушли на личные нужны ушлого хабаровчанина. Пировал 31-летний мужчина с криминальным прошлым недолго - его задержали полицейские.

- Возбуждено уголовное дело по статье Кража». Идет розыск похищенного имущества. До избрания меры пресечения судом задержанный находится в изоляторе временного содержания, - сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - до пяти лет колонии.