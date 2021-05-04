Ледоход в Хабаровском крае: на севере края ждут наводнение Фото: Петр МОЛОТОВ

Стало известно о возможном риске подтопления северных территорий края из-за поднимающейся воды. Ледоход в этой части региона ждут 4-5 мая на реке Уда и нижнем Амуре, а 8-10 мая на Нелькане. Лед вскрывается в Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском и Аяно-Майском районах. В зоне риска сейчас село Мариинское Ульчского района. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- У села ожидаются дополнительные подъем воды на 1-1,5 метра. Это может привести к затоплению дорог местного значения, низких мест, опор линий связи, расположенных в пойме реки, - сообщили в правительстве.

Местная администрация предупреждена. К опасной ситуации люди здесь готовы. Как действовать при чрезвычайной ситуации, населению и властям рассказали.

Амур у Хабаровска поднимается. Однако ситуация не критическая, сейчас уровень воды в четыре раза меньше опасной отметки. У Комсомольска вода тоже падает, примерно на полметра в сутки. Сейчас уровень держится на отметке в 359 сантиметров при опасных 450.

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