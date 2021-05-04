Стала известна причина отключения горячей и холодной воды в Хабаровске
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В Хабаровске с утра, 4 мая, в нескольких домах отключили горячую и холодную воду. Так, холодного водоснабжения лишились два дома по улице Комсомольской, и горячую воду отключили на улице Тихоокеанской. Об этом сообщила ЕДДС по городу Хабаровску.
- Причина отключения воды - коммунальная авария. Работы по восстановлению на данное время продолжаются на местах, - сказали в диспетчерской службе.
Вчера в городе без воды остались несколько домов. На улице Союзной водоснабжение восстановили.
За минувший день с дорог города вывезли почти 110 кубометров песка и мусора. За понедельник произошло 22 аварии, один пожар и 13 возгораний.
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