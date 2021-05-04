Как будут ходить автобусы на родительский день в Хабаровске Фото: Александра ШОПЕНКО

В Хабаровске в родительский день автобусы и троллейбусы будут ходить до кладбищ по спецрейсам. Как будет ходить общественный транспорт - читайте далее.

До кладбищ и обратно общественный транспорт будет доставлять хабаровчан 11 мая с 10:00 до 19:00. Организовано будет четыре специальных рейса. Из Южного микрорайона на Центральное кладбище, от Судоверфи до Троллейбусного депо, от Комсомольской площади до Троллейбусного депо и от Речного вокзала до кладбища в Матвеевке.

Задействуют 31 единицу транспорта - 27 автобусов и четыре троллейбуса. Контролировать остановки и движение будет госавтоинспекция. Администрация сообщила, что накануне родительского дня погосты обработают от клещей и поставят биотуалеты.

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