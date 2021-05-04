Бесплатную землю рядом с Хабаровском раздадут людям Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

У жителей Дальнего Востока появилась возможность заиметь свой гектар земли рядом с Хабаровском. В радиусе 10 и 20 километров от города земли будут раздавать благодаря увеличению буферной зоны - площадей земельных участков. Участки раздадут по программе «Дальневосточный гектар». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Нововведение не коснется российской части Большого Уссурийского острова, а также территории садовых и огородных некоммерческих объединений граждан, которые попадают в буферную зону, - отметили в правительстве.

Специалисты минвостокразвития утверждают, что эта земля будет востребована, потому что люди избирательнее подходят к выбору участка, смотрят на развитие инфраструктуры, вид разрешенного использования. Помимо невозможности задействовать остров и садово-огородные общества, есть еще ограничения, например, участки, ранее предоставленные физическим или юридическим лицам, зарезервированные для государственных или муниципальных нужд, принадлежащие для размещения объектов федерального, регионального или местного значения.

Обладатели гектаров инициативу поддержали, многие посчитали, что близость к столице даст больше возможностей для развития бизнеса.

Власти рассматривают также возможность получения дополнительного гектара теми, кто уже возделал или освоил полученный ранее надел.

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