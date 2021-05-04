Молодежный форум «Амур» стартует в Хабаровском крае в конце июня Фото: Правительство Хабаровского края

Пятый Дальневосточный молодежный форум «Амур» пройдет в Хабаровском крае в этом году. В нем поучаствуют ребята со всей страны. Форум офлайн состоится в Центре для активной молодежи. Форум соберет политиков, управленцев, лидеров, архитекторов, дизайнеров и других активных молодых людей. Первая онлайн-смена начнется 27 июня. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Первая смена будет в формате онлайн, еще три - в офлайн. Старт онлайн-смены 27 июня, окончание - 1 июля. Далее с 5 по 11 августа на смену заедут политики и управленцы, а с 14 по 20 - архитекторы и дизайнеры, - отметили в правительстве.

Закончится форум после проведения федерального этапа, он назначен на период с 23 по 29 августа. Тема - экология и развитие туризма. Цель форума - усовершенствовать условия для самореализации молодежи. Благодаря форуму ребята смогут активнее и успешнее вливаться в социум, работать со своими проектами.

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