Поспать днем разрешат ученикам новой школы в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровске проект новой школы в микрорайоне «Строитель» прошел госэкспертизу и получил положительное решение. В следующем году начнется строительство здания. Оно будет занимать 2,7 гектара и вмещать около 1100 учеников. Общая площадь школы дойдет до 20 тысяч квадратных метров. В новой школе «Строителя» будет самое новое оборудование и оснащение, в учреждении даже появятся комнаты для дневного сна. Школу отстроят с переменной этажностью - три и четыре этажа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Хабаровска.

- Рядом со школой в микрорайоне «Строитель» сделают стадион с беговыми дорожками и детскими площадками, внутри школы будет свой актовый зал, компьютерные классы, лаборатории и комнаты для дневного сна, - добавили в мэрии.

Стройка обойдется в 1,793 миллиарда рублей. Вложатся в нее государство, край и город. Стройку запустят в 2022 году.

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