Девушка пострадала на колесе обозрения в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

С утра по социальным сетям распространилась информация об инциденте, произошедшем на хабаровской набережной. Люди пишут, что девушка пострадала в результате падения с колеса обозрения и пролетела около 4 метров, повредила голову и громко стонала до приезда скорой помощи. Комментаторы стали разбрасываться предположениями о том, что девушка пыталась сделать селфи и не удержалась. «Комсомолка» выяснила, действительно ли дело обстояло именно так.

- Девушка - инструктор аттракциона, занималась вместе с оператором подготовкой колеса к запуску, и когда стояла на помосте у колеса, оператор запустил его в работу, кабинка столкнула девушку и она действительно упала, но не с высоты четырех метров, а с полутора метров. Девушка жива, с ней все в порядке, ей оказали медицинскую помощь, - рассказал Семен Копылов, владелец аттракциона.

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