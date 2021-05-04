Названа новая дата отключения отопления в 2021 году в Хабаровске
Фото: Оксана ШЕМЕТОВА
В краевой столице подходит к концу отопительный сезон. Сегодня стала известна новая дата отключения отопления в Хабаровске в 2021 году. Об этом сообщили в администрации Хабаровска. Так, тепло перестанут подавать с 10 мая.
На будущей неделе, с 11 по 13 число, в городе начнут испытывать на теплопотерю ТЭЦ-3. В этой связи будет отключена горячая вода в Краснофлотском районе, в Железнодорожном и Центральном. Из-за опрессовки сетей на ТЭЦ-2 горячую воду отключат в некоторых домах Кировского, Центрального и Индустриального районов.
Ранее сообщалось, что в городе отключение отопления запланировано на 5 мая, сегодня городская мэрия озвучила новую дату - 10 мая.
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