Названа новая дата отключения отопления в 2021 году в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице подходит к концу отопительный сезон. Сегодня стала известна новая дата отключения отопления в Хабаровске в 2021 году. Об этом сообщили в администрации Хабаровска. Так, тепло перестанут подавать с 10 мая.

На будущей неделе, с 11 по 13 число, в городе начнут испытывать на теплопотерю ТЭЦ-3. В этой связи будет отключена горячая вода в Краснофлотском районе, в Железнодорожном и Центральном. Из-за опрессовки сетей на ТЭЦ-2 горячую воду отключат в некоторых домах Кировского, Центрального и Индустриального районов.

Ранее сообщалось, что в городе отключение отопления запланировано на 5 мая, сегодня городская мэрия озвучила новую дату - 10 мая.

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