Боеприпасы и патроны нашел на помойке житель Хабаровского края
Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
В Амурском районе задержали местного жителя за хранение боеприпасов. Мужчина сообщил органам, что нашел их на свалке и принес домой. На него заведено уголовное дело, наказание по статье - до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
- Полиция провела обыск и нашла у местного жителя в квартире боеприпасы и 38 патронов. Экспертиза показала, что они пригодны для использования, - отметили в УМВД. - Мужчина является безработным и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Обнаруженные боеприпасы он якобы нашел на свалке за городом и забрал себе.
Теперь мужчине инкриминируют соответствующую статью. Он может отправиться в места лишения свободы на четыре года.
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