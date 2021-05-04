Благодатный огонь раздали прихожанам в Хабаровском крае Фото: Хабаровская епархия

Сегодня, 4 мая авиарейсом из златоглавой в краевую столицу прибыл благодатный огонь. Доставил священное пламя Дионисий Ногтев, иерей Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери.

В аэропорту при встрече сразу же был проведен молебен, затем святыню повезли в Спасо-Преображенский собор. Каждый прихожанин смог зажечь свечку и лампаду от пламени Благодатного огня.

Как сообщает хабаровская епархия, благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр.

- Огонь появляется в Кувуклии каждый год в канун Пасхи по молитвам духовенства и десятков тысяч паломников в храме Гроба Господня и у его стен, - добавили в епархии.

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