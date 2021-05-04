Погода 5 мая: в Хабаровске дождь и ветер до 14 метров Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Как бы не мечтали жители региона о хорошей погоде, в реальности некоторые дни мая станут испытанием на прочность. Как сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, сегодня, 5 мая, на всей территории Хабаровского края ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер.

- Неблагоприятная погода сегодня ожидается преимущественно в южных и центральных районах края. Ветер усилится по долинам рек до 15 метров, а на побережьях до 20, - подчеркнули в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Так, в краевой столице сегодня прогнозируют дождь. Столбик термометра днем не поднимется выше +10 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 7-14 метров в секунду в восточном и юго-восточном направлениях.

В южных районах региона днем будет теплее на один градус, чем в Хабаровске. Там также пройдет дождь, местами сильный. Ожидается юго-восточный ветер до 13 метров.

Центральные районы края накроет как дождем, так и мокрым снегом. На этих территориях температура днем будет держаться в пределах +10 градусов. А ветер ожидается восточного и юго-восточного направлений. Скорость не превысит 11 метров в секунду.

На северных территориях 5 мая преимущественно без осадков. Днем воздух прогреется до +7 градусов. В районе им. Полины Осипенко пройдут дождь и мокрый снег. А на побережье Тугуро-Чумиканского района будет ветрено. По прогнозам синоптиков ожидаются порывы до 15-20 метров.

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