Пациент умер от коронавируса в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации министерства здравоохранения региона, медленно, но верно заполняется конечный фонд. Если на 3 мая в госпиталях по всему краю насчитывалось 117 свободных коек, то за минувшие сутки это число сократилось до 108.

- За прошедшую неделю диагноз COVID-19 был подтвержден у 160 жителей края. По информации регионального управления Роспотребнадзора, преимущественно болеют люди старше 50 лет. Заболевание у всех протекает с разной степенью тяжести, - уточнили в краевом минздраве.

За прошедшие сутки, 4 мая, в Хабаровске заболели 22 человека. Смогли справиться с недугом 33 пациента. К аппарату искусственной вентиляции легких подключен один заболевший. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Наибольшее количество заболевших – 13, обнаружено в столице региона. Также, случаи заболевания зарегистрированы в Комсомольске-на-Амуре, Солнечном и Амурском районах.

По словам зампреда краевого правительства Евгения Никонова, лучшее решение проблемы – вакцинирование.

- Накануне мы получили дополнительную партию вакцины. К нам поступило 810 доз «ЭпиВакКорона». Полученное распределили по медицинским организациям. За все время в регион поступило более 146 тысяч доз вакцины. Все медицинские организации ею обеспечены, - сообщил министр здравоохранения Юрий Бойченко.

По последним данным, в регионе от коронавируса привились 82 809 человек.

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