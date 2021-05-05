Штрафов на полтора миллиона выписали сотрудники МЧС в ЕАО

Штрафов на полтора миллиона выписал МЧС в ЕАО. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО.

С начала пожароопасного периода сотрудники ГУ МЧС России по ЕАО привлекали к ответственности жителей автономии 88 раз. Вкупе штрафов было выписано на 1 миллион 412 тысяч рублей.

- Самое частое нарушение – плохое содержание придомовых участков в частном секторе. Люди забывают элементарно покосить сухостой и траву, складируют ненужный хлам и горючие материалы, - подчеркнули инспекторы госпожнадзора.

Охватить всю территорию региона пожарным инспекторам помогают беспилотники.

- Сейчас, в активный пожарный сезон взгляд с воздуха дает возможность быстро найти очаг возгорания. Кроме того, можно легко обнаружить незаконные свалки. Естественно, мы не обходимся и без пеших рейдов, - сказал Роман Бойко, начальник Главного управления МЧС России по Еврейской автономной области.

Стоит отметить, что в майские выходные увеличилось количество рейдов сотрудниками МЧС не только в ЕАО, но и в Хабаровском крае.

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