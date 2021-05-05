Шабашники вынесли стройматериалы из квартиры хабаровчанки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В отделение полиции №3 обратилась хабаровчанка, нанявшая не самых надежных строителей. Женщина пригласила для ремонта двух безработных мужчин и оставила их в квартире наедине со стройматериалами на несколько дней. Каково же было ее удивление, когда по возвращении она не обнаружила ни ремонта, ни стройматериалов, ни самих строителей. Мужчины вынесли новенькие ламинат, обои, две двери, аккумулятор и инструменты.

- По делу задержан 32-летний мужчина с криминальным прошлым. Вместе со своим коллегой он продал награбленное первым встречным. Большую часть стройматериалов удалось изъять и вернуть пострадавшей. Соучастник разыскивается, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ворам грозит до пяти лет тюрьмы по статье «Кража». Как оказалось, для задержанного это будет не самый большой срок. Ранее он уже привлекался за убийство, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.

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