Жительница Хабаровского края закрепила деньги на теле и пыталась вывезти их за границу Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Инцидент произошел весной 2020 года. Тогда 52-летняя женщина отправилась в «богатое» путешествие в одну из стран Восточной Азии. С собой взяла самое необходимое - личные вещи, документы и наличку в размере 2,3 миллиона рублей и 50 тысяч долларов США.

- Контрабанда была найдена на Уссурийской таможне при личном досмотре. Всю наличность изъяли. За преступление женщине назначен штраф в размере 40 тысяч рублей по статье «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов», - отметили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Невезучая преступница вину признала, раскаялась и даже оказала помощь в раскрытии преступления.

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