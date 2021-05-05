Детский отдых в лагерях стартует 1 июня в Хабаровском крае. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

По информации правительства Хабаровского края, большой акцент в этом году сделают на безопасное пребывание детей. Всех сотрудников детских лагерей, у которых нет противопоказаний, обещают вакцинировать.

- По последним данным, летом в регионе свои двери откроют 14 загородных центров. За смену, при загрузке в 75 процентов, центры готовы принять 3180 детей. В течение всего лета в лагеря с дневным пребыванием смогут отправиться 45 тысяч школьников. Наименьшая нагрузка будет в 20 лагерях труда и отдыха. Там готовы принять 510 детей, - сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

Кроме того, 2,5 тысячи детей смогут съездить на оздоровительные смены в Приморский и Краснодарский края, а также в республику Крым. Отдельно создана сельскохозяйственная смена на базе школы №3 в Комсомольске-на-Амуре.

Краевые власти озаботились и отдыхом детей, проживающих на отдаленных территориях. Жителей Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Охотского, Бикинского, Ванинского, Полины Осипенко, Советско-Гаванского районов примут в лагерях Хабаровска, Города юности и Вяземского района.

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