У села Богородского вода в Амуре может подняться на полтора метра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня утром, 5 мая, уровень воды в Амуре у села Богородского был равен 440 сантиметрам. Как подчеркнули специалисты гидрометцентра, в ближайшие двое суток вероятен рост еще на метр-полтора. Граница вскрытия реки проходит у села Софийск Ульчского района.

- Неблагоприятный уровень воды в этом районе составляет 400 сантиметров. Опасным считается уровень в 5 метров. В ближайшие дни вода может подняться до 530-580 сантиметров, - добавила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Результатом такой неблагоприятной ситуации может быть выталкивание льда на берег, повреждение опор ЛЭП, подтопление домов, приусадебных участков и дорог. Специалисты РСЧС готовы к оперативным действиям.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.