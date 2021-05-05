Мотоциклист разбился в Хабаровске. Фото: скриншот с видео на портале "Губерния".

Вчера, 4 мая, в районе завода «Балтика» во время тренировочного мотокросса не справился с управлением и разбился 45-летний мужчина. Как сообщает портал «Губерния», мотоциклист катался на специализированной трассе. По информации знакомых, у погибшего был восьмилетний опыт в мотоспорте и трасса была ему знакома.

Причина аварии не установлена. Никто из присутствующих спортсменов не был свидетелем смертельной трагедии. Погибший был найден достаточно далеко от линии старта. Одной из версий произошедшего назван въезд в металлическую опору на бетонном основании, которая расположена на обочине поворота. Конечный вердикт будет озвучен позже. По факту гибели мужчины возбуждено уголовное дело.

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