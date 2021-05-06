Почти два килограмма наркотиков нашли у жителя Хабаровского края Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровском крае перед судом предстанет житель Вяземского района за незаконное хранение наркотиков. Мужчина может отправиться в тюрьму на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

- Отдел по контролю за оборотом наркотиков нашел и забрал у жителя Вяземского района крупную партию наркотиков. Изначально массу определили как со специфическим запахом, экспертиза показала, что это марихуана. Общий вес изъятого – 1658 граммов, - рассказали в УМВД.

Мужчина рассказал органам, что нашел кусты дикорастущей конопли на окраине кладбища и решил собрать для личного употребления. Траву он высушил и хранил дома. Уголовное дело на мужчину заведено, теперь ему грозит наказание – до 10 лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.