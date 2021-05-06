Почти два килограмма наркотиков нашли у жителя Хабаровского края
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Хабаровском крае перед судом предстанет житель Вяземского района за незаконное хранение наркотиков. Мужчина может отправиться в тюрьму на 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
- Отдел по контролю за оборотом наркотиков нашел и забрал у жителя Вяземского района крупную партию наркотиков. Изначально массу определили как со специфическим запахом, экспертиза показала, что это марихуана. Общий вес изъятого – 1658 граммов, - рассказали в УМВД.
Мужчина рассказал органам, что нашел кусты дикорастущей конопли на окраине кладбища и решил собрать для личного употребления. Траву он высушил и хранил дома. Уголовное дело на мужчину заведено, теперь ему грозит наказание – до 10 лет лишения свободы.
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