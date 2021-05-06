Могилу ветерана, штурмовавшего Берлин нашли в Хабаровске

В Хабаровск приехал Владимир Алексеев, Почетный гражданин города Оса Пермского края, он является автором проекта «Боевой путь осинцев». Повод визита в столицу Хабаровского края – открытие памятника на могиле ветерана, Александра Смердева. Градоначальник встретился с почетным гостем. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Осинские активисты инициировали поиски захоронения и попросили помощи у Хабаровска. Могилу нашли при помощи отряда «Хабаровец». Участники определили точные координаты ветерана, его фамилию, где похоронен, нашли даже родственников героя – сына и невестку. Также нашлись документы, свидетельствующие о пути ветерана на войне, какие награды он получил. Осинцы до того знали только дату рождения и смерти, что жил в Хабаровске и имели сведения о некоторых боевых заслугах.

- Хабаровские активисты своими силами привели в порядок могилу ветерана, поправили оградку, убрали траву. Прошлой осенью в город приезжала осинская киногруппа, о ветеране снимали документальный фильм. Они же поставили новый памятник на могиле, - рассказали в мэрии.

Владимир Алексеев поблагодарил местный отряд за помощь в поисках захоронения и выяснении дополнительной важной информации о фронтовике.

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