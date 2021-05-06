В «Бессмертном полку» прибыло: Михаил Дегтярев подал заявку

Михаил Дегтярев подал заявку на участие его дедушки в акции «Бессмертный полк». Транслировать шествие в режиме онлайн будут в День Победы. Заявиться на акцию может каждый, в чьей семье есть ветеран Великой Отечественной. На данное время зарегистрировались несколько тысяч жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

- Мой дед Иван Дегтярев был в рабоче-крестьянской Красной Армии с июля 1941 года. На поля Великой Отечественной войны попал 15 июля 1943 года как рядовой, разведчик-наблюдатель 2 дивизиона, 95-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады Резерва Главного Командования, - говорит Михаил Дегтярев.

Глава региона рассказал, что дедушка участвовал в освобождении Будапешта, а Победу встречал в Вене. Он также участвовал в войне с Японией и получил два ранения. Глава добавил, что для его семьи особенно важно отдать дань уважения дедушке, участвующему в этой акции.

Начало трансляции назначено на три часа дня 9 мая. Прошлый год не позволил провести акцию офлайн, в этом году обстановка также не позволяет пройти с портретами всем вместе, это опасно в условиях пандемии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.