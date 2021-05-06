Браконьеров будут отслеживать беспилотники в Магадане - "Фото правительство Магаданской области"
В Магаданской области власти обсудили вопрос борьбы с нарушителями закона в части браконьерства и прогнозы на будущую лососевую путину. В регионе рекомендованный объем вылова - почти девять тонн. Бороться с браконьерами предложено с воздуха. Использовать для этого можно, например, беспилотники, которые были закуплены для пожарного контроля в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.
- Беспилотник летает в радиусе 250 километров, он может транслировать картинку на расстоянии 70 километров, - отметили в правительстве.
Также на встрече поговорили о распределении объемов на вылов лосося для промпредприятий. Концепцию простраивали исходя из вклада промышленников в экономику области и общие возможности водоемов.
Цены на путевки для рыболовов-любителей решили оставить на прошлогоднем уровне.
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