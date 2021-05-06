В «Совкино открылась фотовыставка с кадрами боевых действий. Фото: Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова.

Вчера, 5 мая, в старейшем кинотеатре Хабаровска «Совкино» открылась выездная фотовыставка «Шкулин. Маньчжурская операция». Организовали выставку специалисты Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова.

- Экспозиция рассказывает о финальном событии Второй мировой войны - Маньчжурской стратегической наступательной операции. Автор фото Николай Шкулин смог зафиксировать путь 1-й Краснознаменной армии по дорогам Маньчжурии от границы до Харбина, - уточнили в Гродековском музее.

В военные годы старший лейтенант Николай Николаевич был фронтовым фотокорреспондентом газеты «На защиту Родины».

Посмотреть выставку можно на первом и втором этажах «Совкино» до 6 июня.

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