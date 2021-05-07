Телефонный мошенник из СИЗО украл почти 2 миллиона рублей у жителей Хабаровского края

Телефонного мошенника осудят в Хабаровске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровске за телефонное мошенничество осудят 34-летнего жителя Волгоградской области. Прошлогодняя самоизоляция для мужчины прошла в СИЗО №2 в Ставропольском крае. В феврале 2020 года преступник заскучал и решился на новую авантюру. С февраля по август мужчина по телефону уболтал 30 жителей Хабаровского края, в итоге обогатившись на 1,7 миллиона рублей.

- От рук мошенника с криминальным прошлым пострадали жители Хабаровского и Краснодарского краев, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Он набирал случайные номера, представлялся кем-то из родственников или знакомых и вымогал деньги, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Дело телефонного мошенника передано в суд. Ему светит до пяти лет лишения свободы по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

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