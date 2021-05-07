Детскую поликлинику в Хабаровске достроят к концу года. Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края.

Сегодня, 7 мая, министр строительства края Андрей Чекулаев посетил стройплощадку будущей детской больницы в микрорайоне Строитель. Сейчас на участке завершаются работы по подключению здания к инженерным сетям тепло-, водо- и электроснабжения. Кроме того, сейчас строители занимаются и кровельными работами. А сразу после приступят к внутренней отделке.

- Всего нам предстоит закрыть специальным, защищающим от влаги, покрытием около 1600 квадратных метров кровли. Около половины этих работ уже выполнено, - рассказал Александр Петухов, начальник участка компании «Капторстрой».

Окончание всех работ запланировано на конец 2021 года. Принять первых пациентов хотят уже в 2022 году. Медучреждение будет принимать порядка 400 человек в смену.

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