Машины «скорой» в частные руки не отдадут – минздрав Хабаровского края

Ведомство опровергло информацию о передаче СМП на аутсорсинг. Фото: минздрав Хабаровского края.

Министерство здравоохранения Хабаровского края опровергло информацию о передаче автомобилей скорой медицинской помощи в частные руки. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Речь в публикациях шла про аутсорсинг автотранспортных услуг СМП. Якобы уже найдена компания, которая заберет под свое крыло работу «скорых».

- Официально заявляем, что никаких приказов минздрава края и других нормативно-правовых документов на этот счет нет. «Скорая помощь остается работать в прежнем режиме. Ни при каких обстоятельствах водители скорой не будут работать как ИП или самозанятые. Если в перспективе и будет производиться расчет внедрения новой экономической модели, то первыми об этом узнают и познакомятся с существующими уже системами именно сотрудники и водители скорой, а не социальные сети и любители хайпа, - написали представители краевого минздрава в официальном аккаунте ведомства в Инстаграме.

По мнению краевого минздрава, тема с аутсорсингом «скорых» выгодна некоторым политикам краевого и федерального уровня, которые таким образом «пытаются заработать свои личные баллы и очки».

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